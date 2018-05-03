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Японские водители автобусов бастуют, не требуя с пассажиров деньги за проезд
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Японские водители автобусов бастуют, не требуя с пассажиров деньги за проезд 

Bigpicture.ru 26 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Водители автобусов в японском городе Окаяма протестуют оригинальным способом. Они продолжают ездить по своим маршрутам, но отказываются брать с пассажиров деньги за проезд.
Источник: Japan Today
27 апреля 2018 года в Окаяме начал работу новый перевозчик Megurin, чьи маршруты частично совпадают с маршрутами компании Ryobi, но по более дешевым тарифам, чем у конкурентов. Водители Ryobi напуганы сложившейся ситуацией и требуют, чтобы им увеличили гарантии трудовой занятости. Однако руководство в уступках не было заинтересовано.
Водители вышли на забастовку, но очень оригинально. Они продолжили работать, но не брали с пассажиров деньги за проезд. Иными словами, предоставили жителям города бесплатный общественный транспорт.
Таким образом они и начальству кузькину мать показали, и пассажиров не подставили. В таком случае руководство компании не сможет упрекнуть водителей в том, что они ставят свои интересы выше общественных. К тому же такая тактика поможет сохранить отношения перевозчика со своими пассажирами перед лицом конкурирующей компании. Время покажет, даст ли плоды такая забастовка, но многие пользователи сети хвалят водителей за нетрадиционный подход.
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