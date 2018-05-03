Пешехода насмерть сбили на дороге в Шатуре

Автомобиль сбил человека вне пешеходного перехода на дороге в городском округе Шатура, сообщает в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«В 21:50 в городском округе Шатура на 1 километре автодороги «Керва — Долгуша — Северная Грива» насмерть сбили пешехода вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Министерство призвало всех пешеходов быть внимательными на дорогах и переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.

За минувшие сутки на территории области произошло 18 ДТП.