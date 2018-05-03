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Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в районе станции «Яуза»
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Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в районе станции «Яуза» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На Ярославском направлении Московской железной дороги в районе 20 часов вечера 3 мая был задержан электропоезд сообщением «Москва — Софрино».
Как сообщалось ранее в официальном Twitter-канале «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), электропоезд сообщением «Москва — Софрино» задержан на 15 минут для оказания медицинской помощи пассажиру.
Внимание! Ярославское направление. Задержан п. 6114 (Москва — Софрино) на 15 минут. Предварительная причина: оказание медицинской помощи пассажиру.
— ЦППК (@centralppk) 3 мая 2018 г.
Позднее стало известно, что полученные пострадавшим травмы не совместимы с жизнью. Мужчина 1969 года рождения погиб после травмирования электропоездом. Обстоятельства его гибели в рамках доследственной проверки выясняют следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ).
— По предварительным данным, сегодня, примерно в 20 часов 07 минут, мужчина 1969 года рождения, при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте, травмирован проходящим электропоездом сообщением «Москва — Софрино». Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако в виду малого расстояния наезд предотвратить не удалось, — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки следователи вынесут процессуальное решение.
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