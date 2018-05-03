Три машины провалились: на перекрестке Серова и Фрунзе образовался котлован с горячей водой 

Сегодня ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Серова и Фрунзе произошла коммунальная авария. Сначала на улице просто появился пар, а затем из-под земли начал бить кипяток и машины, припаркованные рядом, стали проваливаться в образовавшуюся яму.
— Точно слышал разговор водителя автомобиля, припаркованного на перекрестке, о том, что его машина уходит под землю, — рассказал читатель Е1.RU Андрей.
В яму провалились три машины, сильнее всего пострадал Opel.
— Да бьет кипяток прям под Opel, — поделился другой очевидец происшествия. — Весь квартал в пару, ехать невозможно.
В диспетчерской ЖКХ сообщили, что о происшествии знают, и на место уже выехала аварийная бригада.