Три машины провалились: на перекрестке Серова и Фрунзе образовался котлован с горячей водой

Сегодня ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Серова и Фрунзе произошла коммунальная авария. Сначала на улице просто появился пар, а затем из-под земли начал бить кипяток и машины, припаркованные рядом, стали проваливаться в образовавшуюся яму.

— Точно слышал разговор водителя автомобиля, припаркованного на перекрестке, о том, что его машина уходит под землю, — рассказал читатель Е1.RU Андрей.

В яму провалились три машины, сильнее всего пострадал Opel

— Да бьет кипяток прям под Opel, — поделился другой очевидец происшествия. — Весь квартал в пару, ехать невозможно.

В диспетчерской ЖКХ сообщили, что о происшествии знают, и на место уже выехала аварийная бригада.