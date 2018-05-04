Двое пострадавших в ЧП с повозкой туристов из Китая находятся в реанимации

Двое туристов из Китая, которые пострадали 3 мая в парке «Коломенское» при опрокидывании повозки, находятся в реанимации НИИ имени Склифосовского. Медики оценивают их состояние как тяжелое, сообщили Агентству «Москва» в справочной службе медучреждения.

"К нам были доставлены двое пострадавших", − уточнили в НИИ имени Склифосовского. «Сейчас они находятся в экстренной реанимации, состояние тяжелое», − добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пострадавших пассажиров опрокинувшейся повозки эвакуируют с места ЧП спасательные вертолеты. Ранения получили пять человек − четыре пассажира повозки и извозчик.