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Стало известно состояние пострадавших при инциденте с конной повозкой в «Коломенском»
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Стало известно состояние пострадавших при инциденте с конной повозкой в «Коломенском» 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Конная повозка с туристами из Китая и сотрудниками музея перевернулась из-за испуга запряженного коня.
Для эвакуации пострадавших с места происшествия в парке «Коломенское» днем 3 мая были привлечены пять машин скорой помощи и два санитарных вертолета Московского авиационного центра. О состоянии здоровья госпитализированных туристов и сотрудников парка рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
— Двое пострадавших в тяжелом состоянии были незамедлительно эвакуированы в городские больницы — ГКБ им. Боткина и НИИ им. Склифосовского медицинскими вертолетами, три человека были доставлены в больницы им. Юдина и НИИ им. Склифосовского бригадами скорой помощи, состояние одного из них оценивается как тяжелое, двух других средней степени тяжести, — сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы.
По словам директора парка «Коломенское» Сергея Худякова, инцидент произошел в районе Вознесенского сада.
— Одиннадцатилетний конь по кличке Блиндаж, который работает в «Коломенском» уже семь лет, испугался и повел себя неадекватно. Пострадали четверо китайских туристов и профессиональный извозчик Ольга Николаева, — рассказал он агентству.
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