За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП 

Обрушившийся на Приморский край циклон принес месячную норму осадков.
На помощь водителям пришли инспекторы дорожно-патрульной службы, осуществлявшие регулировочные действия в местах затрудненного движения автотраспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
На обеспечение безопасности дорожного движения в усиленном режиме заступили сотрудники Госавтоинспекции. Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролировались инспекторами ДПС.
Обстановка на дорогах Владивостока остается стабильной.
В связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога на 49 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный произошло подтопление временной дороги.
За сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых травмирован один человек, 56 транспортных средств получили механические повреждения.