За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП

Обрушившийся на Приморский край циклон принес месячную норму осадков.

На помощь водителям пришли инспекторы дорожно-патрульной службы, осуществлявшие регулировочные действия в местах затрудненного движения автотраспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

На обеспечение безопасности дорожного движения в усиленном режиме заступили сотрудники Госавтоинспекции. Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролировались инспекторами ДПС.

Обстановка на дорогах Владивостока остается стабильной.

В связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога на 49 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный произошло подтопление временной дороги.

За сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых травмирован один человек, 56 транспортных средств получили механические повреждения.