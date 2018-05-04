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За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП
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За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Обрушившийся на Приморский край циклон принес месячную норму осадков.
На помощь водителям пришли инспекторы дорожно-патрульной службы, осуществлявшие регулировочные действия в местах затрудненного движения автотраспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
На обеспечение безопасности дорожного движения в усиленном режиме заступили сотрудники Госавтоинспекции. Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролировались инспекторами ДПС.
Обстановка на дорогах Владивостока остается стабильной.
В связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога на 49 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный произошло подтопление временной дороги.
За сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых травмирован один человек, 56 транспортных средств получили механические повреждения.
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