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Singulato iS6 сошёл с конвейера и удивил своим видом и оснащением.
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Singulato iS6 сошёл с конвейера и удивил своим видом и оснащением. 

Car.ru 45 минут назад
Фото: Car.ru
Китай ежедневно удивляет своей скоростью изобретения и выпуском всё новых и новых моделей автомобилей.
Последнее время автопром пополняется электромобилями, ведь как известно считается, что будущее за ними, не всего мира, но Китая точно. У данного транспорт огромный плюс, который ценен в этой стране — это минимальный выхлоп вредных веществ в атмосферу. На днях, прошла новость о том, что с конвейера сошёл ещё один автомобиль, которые удостоен того, чтобы на него обратили внимание — это Singulato iS6. Эту модель представили на Пекинском шоу 2018. В этом автомобиле сошлись воедино все лучшие характеристики кроссоверов, а также минивэнов. Автомобиль имеет два электромотора, мощностью в 580 Нм, очень крепкий аккумулятор, который может преодолеть более 40 километров пути. Визуально автомобиль также хорош собой, шикарный вид ему придают фонари задние в виде светодиодной полосы, решётка радиатора усовершенствована настолько, что теперь может отображать текст, анимацию благодаря светодиодам. Двери автомобиля очень схожи с британским лимузином. Конечно нельзя упустить из виду и мультимедийную-навигационную систему.
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