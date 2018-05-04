Ещё
С начала года в Приморье выявлено более 3,6 тысячи нетрезвых водителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

С начала года в Приморье выявлено более 3,6 тысячи нетрезвых водителей 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
За минувшие месяцы 2018 года на приморских дорогах сотрудниками ГИБДД было поймано 2012 водителей, севших за руль в нетрезвом виде, и еще 1611 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
В состоянии алкогольного опьянения повторно управляли транспортным средством 404 правонарушителя.
За прошедшую неделю в регионе выявлено 214 нетрезвых водителей. В четырех случаях пьяная бравада спровоцировала ДТП, в результате которых два человека погибли, пять — получили травмы различной степени тяжести.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Primpress: последние новости
За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 30 ДТП Водитель из Приморья может лишиться свободы за ДТП со смертельным исходом ГИБДД предупредила о грядущих облавах на дорогах Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»107
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Обидчики Найема остались на свободе27
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение