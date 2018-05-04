С начала года в Приморье выявлено более 3,6 тысячи нетрезвых водителей

За минувшие месяцы 2018 года на приморских дорогах сотрудниками ГИБДД было поймано 2012 водителей, севших за руль в нетрезвом виде, и еще 1611 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. В состоянии алкогольного опьянения повторно управляли транспортным средством 404 правонарушителя. За прошедшую неделю в регионе выявлено 214 нетрезвых водителей. В четырех случаях пьяная бравада спровоцировала ДТП, в результате которых два человека погибли, пять — получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.