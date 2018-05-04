Число ДТП в Комсомольске можно сократить вдвое

Новостные ленты Комсомольска-на-Амуре порой шокируют количеством дорожно-транспортных происшествий, случившихся практически одновременно в разных районах города. Только за прошлую неделю на проезжей части пострадали два ребёнка и одна девушка, переходившая дорогу на зелёный свет, а зимой пьяный гонщик протаранил автобусную остановку. Благо, что на ней в тот момент не оказалось людей. Создаётся впечатление, что без ДТП в городе Юности не проходит и дня.

Особенно удивляют частые наезды на пешеходов прямо посреди широченных проспектов. ИА «Хабаровский край сегодня» попыталось разобраться, почему дорожное движение в Комсомольске-на-Амуре превращается в стихийное бедствие, и возможно ли изменить ситуацию.

За минувший 2017 год в Комсомольске зафиксировано 279 ДТП, в результате которых погибли 16 и пострадали 287 человек. Причём 132, то есть почти половина ДТП, связаны с наездом на пешеходов — 47,3% от общего количества. Под колесами автомобилей погибло 12 человек, были ранены 128, 38 из которых — дети.

По данным ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, в большинстве случаев вина за наезд легла на водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов. По этой причине погибли два и были травмированы 52 человека. Ещё одна причина трагедий на проезжей части — беспечность самих пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте, и проигнорировавших сигналы светофора.

— Анализ аварийности за 2017 год показал, что в городе есть три места концентрации наездов на пешеходов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Андрей Фёдоров . — Во-первых, это проспект Ленина, в районе домов 27, 44, где за минувший год произошло четыре наезда. Три пешехода травмировано на Проспекте Победы, возле домов 24 и 59. Также случаи наездов сконцентрированы на перекресте Проспекта Мира и Аллеи Труда, где за год пострадали четыре человека.

Ещё одним очагом аварийности в 2017 году стал перекрёсток пр. Интернационального и Аллеи Труда. Здесь пострадало пять человек, один из пешеходов погиб. Произошло это из-за того, что водитель машины, при повороте не заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

— В феврале этого года ГИБДД потребовало принять меры по обеспечению безопасности пешеходов и перевести этот перекресток на выделенную фазу работы светофора, — рассказал начальник управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации Комсомольска Сергей Бровко . — Сейчас в городе работают по выделенной фазе шесть перекрестков. Они выбраны не случайно. На всех были очаги аварийности. Благодаря этому удалось снизить количество ДТП и число пострадавших. Особенно показательным является перекресток пр. Первостроителей — ул. Комсомольская. После того как светофор был переведён в выделенную фазу для пешеходов, серьезных ДТП с пострадавшими там больше не случалось. Работа по выделению для пешеходов отдельной фазы на светофорах будет продолжена. В ближайшее время это коснётся перекрестка ул. Вокзальная — ул. Чапаева. Там в прошлом году водитель, поворачивающий с ул. Чапаева на право, не заметил девочку на велосипеде и сбил её. Будет переведён на этот же принцип и светофор на перекрестке ул. Орехова — ул. Ленинградская. Там тоже есть такая необходимость, ведь рядом находятся две школы.

Снимать ответственность с водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, конечно, нельзя. Проспекты горожане, действительно, нередко перебегают там, где им удобно, а не где обустроены пешеходные переходы. Управление же транспортом водителями, имеющими признаки опьянения, в 2017 году привело к 47 ДТП — столкновениям, наездам на пешеходов и опрокидываниям. В них погибли девять и получили травмы 65 человек. Также нельзя списать со счетов тот факт, что сопутствующей причиной 181 происшествия стали неудовлетворительные дорожные условия — плохо очищенные дороги, ямы, выбоины, плохо различимые дорожные знаки и т.д.

Но основную причину трагедий на проезжей части специалисты видят в том, что сложившаяся схема дорожного движения в Комсомольске давно устарела. За последние годы количество автомобилей в городе увеличилось с 12 до 80 тысяч, но ездят они по схеме, созданной ещё в 1980-е. Новый документ был разработан совсем недавно и презентован городской общественности в апреле 2018 года.

— Компания-разработчик провела анализ улично-дорожной сети Комсомольска, манеру вождения автолюбителей, и на его основании был создан проект приведения дорог в соответствие с правилами дорожного движения, нормами и ГОСТами, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев. — Работы предстоит очень много, но этого требует безопасность всех участников движения.

Проект предполагает установку недостающих знаков и нанесение разметки, перенос остановок и пешеходных переходов. На проспекте Ленина, например, необходима разделительная полоса и запрет на выезд транспортных средств из прилегающей территории с левым поворотом. Изменения коснутся обозначения нерегулируемого перекрестка с круговым движением пр. Мира — пр. Ленина. Там перенесут знаки приоритета за регулируемые пешеходные переходы. Также изменится схема движения на перекрестке пр. Ленина — ул. Кирова, где появятся четыре полосы для левого и правого поворота, что позволит повысить пропускную способность.

Всего в городе, в соответствии с проектом, должно быть 9,6 тысяч дорожных знаков при имеющихся сейчас двух тысячах. Запланирована также организация 24,5 км тротуаров. Появится 64 новых пешеходных перехода. Из 251 автобусной остановки 133 требуют переноса и организации 38 дополнительных.

— Разработанный документ — долгожданный. Он должен действительно изменить дорожную ситуацию к лучшему. Полная реализация проекта организации дорожного движения позволит приблизительно вдвое сократить аварийность в Комсомольске-на-Амуре, — добавил временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Андрей Фёдоров.

Примерный срок реализации проекта составит около пяти лет. Сейчас в администрации Комсомольска разрабатывается план очередности предстоящих работ.