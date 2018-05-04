Ещё
Циндаоская таможня конфисковала 1600 контрабандных автомобилей класса люкс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Циндаоская таможня конфисковала 1600 контрабандных автомобилей класса люкс 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Циндао, 4 мая /Синьхуа/ — Китайской таможне удалось изъять более 1600 контрабандных автомобилей класса люкс общей стоимостью 1,06 млрд юаней /166,8 млн долл. США/, было задержано семь подозреваемых. Об этом сообщила в четверг таможенная служба города Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/.
Данные подозреваемые занимались контрабандой люксовых автомобилей таких марок как Land Rover, Bentley, и Porsche. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, эти представители двух компаний по продаже автомобилей в городе Циндао, купив дорогие автомобили в Европе, изменили цены с пользованием поддельных импортных контрактов и инвойсов при таможенном декларировании.
Эти контрабандисты попали в поле зрения местной полиции в 2017 году. Два главаря группы были задержаны 9 апреля этого года в Циндао.
Расследование дела продолжается. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от гибели под колесами автомобиля На северо-западе Лондона произошла стрельба, погиб один человек Девять человек погибли в результате ДТП в Эфиопии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»107
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
Обидчики Найема остались на свободе27
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение