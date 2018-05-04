Циндаоская таможня конфисковала 1600 контрабандных автомобилей класса люкс

Циндао, 4 мая / Синьхуа / — Китайской таможне удалось изъять более 1600 контрабандных автомобилей класса люкс общей стоимостью 1,06 млрд юаней /166,8 млн долл. США/, было задержано семь подозреваемых. Об этом сообщила в четверг таможенная служба города Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/.

Данные подозреваемые занимались контрабандой люксовых автомобилей таких марок как Land Rover Bentley , и Porsche . Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, эти представители двух компаний по продаже автомобилей в городе Циндао, купив дорогие автомобили в Европе, изменили цены с пользованием поддельных импортных контрактов и инвойсов при таможенном декларировании.

Эти контрабандисты попали в поле зрения местной полиции в 2017 году. Два главаря группы были задержаны 9 апреля этого года в Циндао.

Расследование дела продолжается. -0-