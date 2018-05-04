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На Восточной иномарка влетела в открытый люк и устроила ДТП
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На Восточной иномарка влетела в открытый люк и устроила ДТП 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Восточной из-за открытого люка на дороге произошло ДТП. Сегодня утром там столкнулись Renault Megane и SsangYong.
— SsangYong влетел в люк, потом в моего мужа, который ехал на Megane, после чего отлетел в кусты, — рассказала Е1.RU читательница.
Открытый люк находится на участке между Первомайской и Шевченко. Из-за ДТП водители встали в пробку. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобили там движутся со скоростью всего 10 километров в час.
Если вы стали свидетелем происшествия, сняли момент аварии на видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber и Telegram — их номер +7 909 704 57 70.
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