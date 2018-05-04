На Восточной иномарка влетела в открытый люк и устроила ДТП

SsangYong. На улице Восточной из-за открытого люка на дороге произошло ДТП. Сегодня утром там столкнулись Renault Megane

— SsangYong влетел в люк, потом в моего мужа, который ехал на Megane, после чего отлетел в кусты, — рассказала Е1.RU читательница.

Открытый люк находится на участке между Первомайской и Шевченко. Из-за ДТП водители встали в пробку. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», автомобили там движутся со скоростью всего 10 километров в час.

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