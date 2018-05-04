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В Орле не поделили дорогу «Шевроле» и «Фольксваген»
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В Орле не поделили дорогу «Шевроле» и «Фольксваген» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне утром, 3 мая, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение об аварии на улице Октябрьской поступило в дежурную часть в 08:55. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на автодороге столкнулись «Шевроле» и «Фольксваген Поло».
Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, уточнили в пресс-службе МЧС по региону. Подробности аварии не уточняются.
Сообщение В Орле не поделили дорогу «Шевроле» и «Фольксваген» появились сначала на РИА 57.
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