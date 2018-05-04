В Орле не поделили дорогу «Шевроле» и «Фольксваген»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне утром, 3 мая, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области. Сообщение об аварии на улице Октябрьской поступило в дежурную часть в 08:55. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на автодороге столкнулись « Шевроле » и « Фольксваген Поло». Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, уточнили в пресс-службе МЧС по региону. Подробности аварии не уточняются. Сообщение В Орле не поделили дорогу «Шевроле» и «Фольксваген» появились сначала на РИА 57.