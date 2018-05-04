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В Приморье осудят водителя «Лексуса», повторно севшего за руль пьяным
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В Приморье осудят водителя «Лексуса», повторно севшего за руль пьяным 

Prim.News 2 часа назад
Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное постановление в отношении гр-на Ч., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
По версии органа предварительного расследования, в марте 2018г. после употребления алкоголя фигурант сел за руль автомобиля марки «LEXUS RX 350» и осуществлял на нем движение по ул. Спортивной в г. Находка. Совершив наезд на припаркованный автомобиль «TOYOTA PRIUS», мужчина покинул место дорожно-транспортного происшествия, однако чуть позже сотрудники ДПС ОГИБДД задержали нарушителя.
Обнаружив у него явные признаки опьянения, стражи порядка направили водителя на медицинское освидетельствование, от прохождения которого последний отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.
При этом ранее фигурант уже привлекался к ответственности за правонарушение против безопасности движения и эксплуатации транспорта, за что был лишен права управления транспортным средством.
В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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