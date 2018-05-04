В Приморье осудят водителя «Лексуса», повторно севшего за руль пьяным

Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное постановление в отношении гр-на Ч., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии органа предварительного расследования, в марте 2018г. после употребления алкоголя фигурант сел за руль автомобиля марки « LEXUS RX 350» и осуществлял на нем движение по ул. Спортивной в г. Находка. Совершив наезд на припаркованный автомобиль « TOYOTA PRIUS », мужчина покинул место дорожно-транспортного происшествия, однако чуть позже сотрудники ДПС ОГИБДД задержали нарушителя.

Обнаружив у него явные признаки опьянения, стражи порядка направили водителя на медицинское освидетельствование, от прохождения которого последний отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

При этом ранее фигурант уже привлекался к ответственности за правонарушение против безопасности движения и эксплуатации транспорта, за что был лишен права управления транспортным средством.