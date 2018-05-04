Ещё
Автомобили ушли под асфальт из-за аварии на трубопроводе в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили ушли под асфальт из-за аварии на трубопроводе в Екатеринбурге 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Перекресток улиц Фрунзе и Серова в ночь на 4 мая затопило потоками горячей воды, без ГВС остались 22 жилых дома. Причина ЧП — порыв 500-миллиметрового магистрального трубопровода, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.
В данный момент на месте аварии работают 3 бригады (ремонтная, откачивающая и диагностическая) и 6 единиц специализированной техники, ведутся земляные работы. По их окончании будет определен характер повреждения и срок окончания ремонта магистрали. Специалисты компании надеются, что ремонт удастся завершить до конца дня.
Авария на трубопроводе привела не только к затоплению улицы и перебоям с горячей водой. Из-за провала асфальта под землю ушли несколько автомобилей на стоянке, сообщают пользователи группы «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ЕТК заверили, что выплатят владельцам пострадавших машин компенсацию — но лишь в том случае, если между провалом асфальта и порывом на трубопроводе будет установлена причинно-следственная связь.
Уралинформбюро: последние новости
В Прикамье пьяная автоледи сбила школьницу Тюменский мотоциклист разбился насмерть В Екатеринбурге скончался второй участник перестрелки в ЖК "Бажовский"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»108
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Обидчики Найема остались на свободе27
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение