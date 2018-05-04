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Поезд протаранил легковой автомобиль под Курском
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Поезд протаранил легковой автомобиль под Курском 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: Курские известия
На железнодорожном переезде в Курской области тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадали четыре человека. Все они госпитализированы, сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в четверг, 3 мая, около 22:00, на 86-м километре перегона Курск — Касторное.
Как удалось выяснить, за рулем Chevrolet NIVA находился 18-летний водитель. Он выехал на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.
Столкнувшись с тепловозом, машина полетела в кювет.
В аварии пострадал сам молодой человек, а также три его пассажира в возрасте от 16 до 18 лет. Всех их отправили в больницу с ранениями.
По факту случившегося проводится проверка.
В Тунисе после столкновения двух пассажирских поездов погиб один человек — машинист одного из составов. Еще 60 получили травмы различной степени тяжести.
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