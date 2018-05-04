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В ДТП с поездом и автомобилем под Курском пострадали четыре человека
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В ДТП с поездом и автомобилем под Курском пострадали четыре человека 

РИА Новости 31 минуту назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Полиция в Курской области проводит проверку по факту столкновения в четверг вечером на железнодорожном переезде тепловоза и автомобиля, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает в пятницу УМВД по региону.
"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Нива", допустил выезд на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкновение с тепловозом «Охочевка-Касторное», под управлением машиниста 1988 года рождения, с последующим съездом автомобиля в кювет", — говорится в сообщении.
В результате ДТП с ранениями госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля (девушки 2002, 2000 года рождения и парень 2001 года рождения), информирует ведомство. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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