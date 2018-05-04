В ДТП с поездом и автомобилем под Курском пострадали четыре человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая — РИА Новости Полиция в Курской области проводит проверку по факту столкновения в четверг вечером на железнодорожном переезде тепловоза и автомобиля, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает в пятницу УМВД по региону. "По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем " Шевроле Нива", допустил выезд на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкновение с тепловозом «Охочевка-Касторное», под управлением машиниста 1988 года рождения, с последующим съездом автомобиля в кювет", — говорится в сообщении. В результате ДТП с ранениями госпитализированы водитель и три пассажира автомобиля (девушки 2002, 2000 года рождения и парень 2001 года рождения), информирует ведомство. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.