В Пензенской области спасатели доставали из кювета опрокинувшийся трактор

3 мая на участке автомобильной дороги «Пачелма — Башмаково», проходящей в границах Бессоновского района Пензенской области, в кювет опрокинулся трактор. О происшествии сотрудникам регионального МЧС сообщили в 13:52 по московскому времени. На место дорожной аварии были незамедлительно направлены специалисты.

«На автодороге «Пачелма — Башмаково» произошло опрокидывание в кювет трактора «Харди Солитор-2014». В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О возрасте пострадавшего, а также степени тяжести полученных им травм не сообщается. В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обращаются к пензенцам спасатели.