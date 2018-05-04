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В Пензенской области спасатели доставали из кювета опрокинувшийся трактор
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В Пензенской области спасатели доставали из кювета опрокинувшийся трактор 

PNZdrive 27 минут назад
Фото: PNZdrive
3 мая на участке автомобильной дороги «Пачелма — Башмаково», проходящей в границах Бессоновского района Пензенской области, в кювет опрокинулся трактор. О происшествии сотрудникам регионального МЧС сообщили в 13:52 по московскому времени. На место дорожной аварии были незамедлительно направлены специалисты.
«На автодороге «Пачелма — Башмаково» произошло опрокидывание в кювет трактора «Харди Солитор-2014». В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
О возрасте пострадавшего, а также степени тяжести полученных им травм не сообщается. В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обращаются к пензенцам спасатели.
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