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Две иномарки столкнулись во Владивостоке
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Две иномарки столкнулись во Владивостоке 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Серьезная авария с участием двух легковушек произошла 4 мая в районе улицы Некрасовской во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой очевидцев.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Succeed сильно превысил скорость и врезался в едущую впереди машину Toyota Rav4.
В результате столкновения практически полностью разбилась передняя часть иномарки Toyota Succeed. На багажнике автомобиля Toyota Rav4 остались глубокие вмятины.
Подробности ДТП выясняются.
Пользователи социальных сетей рассказали про аварию с участием самосвала MAN. За рулем сидел пьяный водитель. Грузовик упал на бок поперек двух полос дорожного движения и устроил пробку.
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