Две иномарки столкнулись во Владивостоке

Серьезная авария с участием двух легковушек произошла 4 мая в районе улицы Некрасовской во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой очевидцев.

В результате столкновения практически полностью разбилась передняя часть иномарки Toyota Succeed. На багажнике автомобиля Toyota Rav4 остались глубокие вмятины.

Подробности ДТП выясняются.

Пользователи социальных сетей рассказали про аварию с участием самосвала MAN. За рулем сидел пьяный водитель. Грузовик упал на бок поперек двух полос дорожного движения и устроил пробку.