В Ханты-Мансийске в аварии пострадала 18-летняя девушка 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 мая около 22:30 на улице Свободы в городе Ханты-Мансийске.
Водитель на автомобиле «Лада Калина» поворачивал налево и не убедился, в безопасности маневра. Произошло столкновение с автомобилем «Mazda 3», за рулем которого была молодая девушка.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки, 18-летняя девушка, получила телесные повреждения.
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.