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В Ханты-Мансийске в аварии пострадала 18-летняя девушка
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В Ханты-Мансийске в аварии пострадала 18-летняя девушка 

АиФ Югра 5 минут назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 мая около 22:30 на улице Свободы в городе Ханты-Мансийске.
Водитель на автомобиле «Лада Калина» поворачивал налево и не убедился, в безопасности маневра. Произошло столкновение с автомобилем «Mazda 3», за рулем которого была молодая девушка.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки, 18-летняя девушка, получила телесные повреждения.
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.
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