В Ханты-Мансийске в аварии пострадала 18-летняя девушка

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 мая около 22:30 на улице Свободы в городе Ханты-Мансийске.

Водитель на автомобиле « Лада Калина» поворачивал налево и не убедился, в безопасности маневра. Произошло столкновение с автомобилем « Mazda 3 », за рулем которого была молодая девушка.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки, 18-летняя девушка, получила телесные повреждения.