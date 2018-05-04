В Бурятии местные жители перекрыли трассу из-за сбитого насмерть первоклассника

В Бурятии жители села Сотниково Иволгинского района после гибели на пешеходном переходе под колесами грузовика 7-летнего мальчика устроили стихийный митинг и перекрыли федеральную трассу. Как сообщает

Байкал-Daily, местные жители в четверг, 3 мая, собрались возле школы, чтобы почтить память ребенка и обсудить вопросы безопасности на дороге.

Накануне грузовик Volvo , за рулем которого находился 58-летний водитель, сбил первоклассника. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Собравшиеся на митинг решили перекрыть федеральную трассу в том месте, где произошла трагедия. Они потребовали немедленной встречи с главой села и района. Митингующие заявили о необходимости установить перед школой «лежачий полицейский», построить надземный или подземный переход.

По данным

Tvcom-tv.ru, несмотря на уговоры полицейских, люди долго не уходили с дороги, из-за чего образовалась внушительная пробка. В какой-то момент даже произошла потасовка митингующих с сотрудниками ГИБДД

Появившийся на месте стихийной акции глава Иволгинского района Виктор Очиров заверил, что будет обсуждать проблему с главой республики Алексеем Цыденовым.

Родители школьников требовали от властей назвать конкретное число, когда трасса станет безопаснее, и просили убрать киоски, расположенные через дорогу от школы, куда на переменах бегают дети.

Руководитель Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства Радик Фаразутдинов сообщил на встрече, что переход в Сотниково возле школы планировалось построить в ближайшие годы. С учетом трагедии надземный переход может быть возведен уже в следующем году, сказал он.

Представители ГИБДД предложили родительскому комитету школы совместно с нарядом ДПС утром, в обед и вечером контролировать переход детей через дорогу. Они также обещали решить вопрос со светофором, который часто не работает.

Власти также заверили, что водитель, насмерть сбивший первоклассника, от ответственности не уйдет. Дальнобойщик задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев рассказал в пятницу, что власти срочно принимают меры после гибели ребенка. «Первые меры, которые планируют принять в самое ближайшее время: отодвинут стоп-линию дальше от светофора и нанесут шумовые полосы на подъезде к переходу», — сказал он.

По словам Фишева, которого цитирует

Байкал-Daily, также планируется ускорить строительство надземного пешеходного перехода напротив школы. Начать работы предполагалось в 2019 году, однако в настоящее время ведутся переговоры о переносе сроков на этот год. Информация об инциденте передана главе Бурятии Алексею Цыденову.