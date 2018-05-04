«Остановился пропустить пешехода»: пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с ПАЗом в Челябинске

В Ленинском районе маршрутка № 172 «Копейск — ЧМЗ» врезалась в ПАЗ. Очевидцы утверждают, что в ДТП есть пострадавшие, на место происшествия приехали скорые.

— Сегодня утром на пересечении улицы Машиностроителей и Копейского шоссе, на остановке в сторону Копейска, маршрутка въехала в ПАЗ, — рассказал Денис Шелегов. — Это было около 7:50. Есть пострадавшие. Приехали четыре скорых.

— В пазике ехал мой муж, — рассказала 74.ru Наталья. — Это заказной автобус. Он остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить человека. И тут в него влетела маршрутка… В ПАЗе обошлось без пострадавших — только носы разбиты. Но, похоже, удар был очень сильный. Скорее всего, в «Газели» всё гораздо хуже…

По информации сервиса Transport.74.ru/probki, ДТП произошло в 7:55.

В городской ГИБДД подтвердили информацию о происшествии.