«Остановился пропустить пешехода»: пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с ПАЗом в Челябинске 

В Ленинском районе маршрутка № 172 «Копейск — ЧМЗ» врезалась в ПАЗ. Очевидцы утверждают, что в ДТП есть пострадавшие, на место происшествия приехали скорые.
— Сегодня утром на пересечении улицы Машиностроителей и Копейского шоссе, на остановке в сторону Копейска, маршрутка въехала в ПАЗ, — рассказал Денис Шелегов. — Это было около 7:50. Есть пострадавшие. Приехали четыре скорых.
— В пазике ехал мой муж, — рассказала 74.ru Наталья. — Это заказной автобус. Он остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить человека. И тут в него влетела маршрутка… В ПАЗе обошлось без пострадавших — только носы разбиты. Но, похоже, удар был очень сильный. Скорее всего, в «Газели» всё гораздо хуже…
По информации сервиса Transport.74.ru/probki, ДТП произошло в 7:55.
В городской ГИБДД подтвердили информацию о происшествии.
— В 7:50 около дома № 2 на улице Машиностроителей 57-летний водитель маршрутного такси ГАЗ-322133 (маршрут № 172, принадлежит Кременкульскому пассажирскому АТП) столкнулся с ПАЗ-320053 под управлением 56-летнего водителя (автомобиль принадлежит РЖД). Информация о пострадавших уточняется, — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.