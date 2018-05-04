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9 мая общественный транспорт будет работать до 23:30
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9 мая общественный транспорт будет работать до 23:30 

Казанский Портал 1 час назад
После салюта, который прогремит в 22:00, казанцев развезут по домам на дополнительных автобусах.
40 автобусов будет на Лево-Булачной — они отправятся в Советский, Вахитовский и Приволжский районы. Еще 35 автобусов будут ждать пассажиров на остановке «Энергоуниверситет». Отсюда можно будет уехать в Авиастроительный, Московский, Кировский и Ново-Савиновский районы, пишет портал мэрии.
В День Победы изменится схема движения общественного транспорта. Центр города перекроют.
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