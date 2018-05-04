9 мая общественный транспорт будет работать до 23:30

После салюта, который прогремит в 22:00, казанцев развезут по домам на дополнительных автобусах.

40 автобусов будет на Лево-Булачной — они отправятся в Советский, Вахитовский и Приволжский районы. Еще 35 автобусов будут ждать пассажиров на остановке «Энергоуниверситет». Отсюда можно будет уехать в Авиастроительный, Московский, Кировский и Ново-Савиновский районы, пишет портал мэрии.

В День Победы изменится схема движения общественного транспорта. Центр города перекроют.

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