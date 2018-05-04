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Второй день подряд пензенские автомобилисты стоят в большой пробке на улице Терновского
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Второй день подряд пензенские автомобилисты стоят в большой пробке на улице Терновского 

PNZdrive 58 минут назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы образовались большие пробки.
На въезде в город не удастся быстро проехать на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7 км/ч. Также немного затруднено движение на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост и после моста им. ФУ БХУХО.
Заторы образовались на улице Гагарина на перекрестке с улицей Леонова — движение затруднео в обоих направлениях. В центре города автомобилисты стоят в пробке на улице Пушкина в направлении центра города, а также на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Не удастся быстро проехать и в районе Центрального рынка.
Небольшая пробка скопилась на улице Карпинского при движении в сторону проспекта Победы — средняя скорость на этом участке составляет 10 км/ч.
Огромная пробка образовалась на улице Терновского при движении в сторону центра города. длина затора составляет более трех с половиной километров, а скорость движения не превышает 5 км/ч. По возможности планируйте маршруты объезда. Также парализовано движение и на всех прилегающих улицах — Петровской, Сухумской и Ростовской.
Дорожно-транспортное происшествие на улице Баумана привело к возникновению затора. Инцидент произошел в районе пересечения с проездом Баумана.
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