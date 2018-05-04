Водитель такси в Люблино дал отпор вооруженным газовым баллончиком налетчикам

На юго-востоке столицы водитель такси обратил в бегство неизвестных, пытавшихся отобрать у него планшетный компьютер. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 3 мая на проспекте 40 лет Октября. «Двое неизвестных распылили неустановленную жидкость в лицо водителю такси и попытались открыто похитить у него планшетный компьютер. Однако мужчина оказал активное сопротивление, и злоумышленники скрылись ни с чем», — сказали в столичном главке. Там уточнили, что водитель такси не обращался за помощью в медучреждение.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.