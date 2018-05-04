Ещё
Водитель такси в Люблино дал отпор вооруженным газовым баллончиком налетчикам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель такси в Люблино дал отпор вооруженным газовым баллончиком налетчикам 

Агентство «Москва» 47 минут назад
На юго-востоке столицы водитель такси обратил в бегство неизвестных, пытавшихся отобрать у него планшетный компьютер. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 3 мая на проспекте 40 лет Октября. «Двое неизвестных распылили неустановленную жидкость в лицо водителю такси и попытались открыто похитить у него планшетный компьютер. Однако мужчина оказал активное сопротивление, и злоумышленники скрылись ни с чем», — сказали в столичном главке. Там уточнили, что водитель такси не обращался за помощью в медучреждение.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.
Агентство «Москва»: последние новости
СК начал проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе ж/д станции «Яуза» СК начал проверку заявления жительницы Домодедово об отказе медиков госпитализировать ее умирающего мужа Пьяный житель Подмосковья выстрелил в женщину из ружья за отказ отдать ему спиртное
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят2
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»110
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение