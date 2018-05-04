В Ростове депутат гордумы от Единой России напал с пистолетом на водителя 

15 марта 2018 года, за 3 дня до выборов Президента Российской Федерации, в центре Ростова-на-Дону, около 15 часов дня, на пересечении улицы Красноармейская и перереулка Островский, депутат Ростовской-на-Дону городской думы от партии Единая Россия, Игорь Амураль, совершил хулиганские действия с использованием пистолета. Как сообщил источник «Ростовским Вестям», депутат заблокировал движение автотранспорта, используя пистолет разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля. И не смотря на прохожих и их крики совершил нападение на водителя, незаконно проникнув в салон чужого автомобиля, приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке водителю. После чего скрылся с места происшествия. Потерпевший, оставшись на месте, вызвал и дождался прибытия сотрудников полиции, которым дал подробное пояснение по вышеуказанным фактам, сообщил государственный номер автомобиля нападавшего. В салоне автомобиля потерпевшего остались телефон нападавшего и магазин от пистолета, выпавший во время нападения, которые были изъяты сотрудниками полиции. Сотрудники полиции Ленинского района города Ростова-на-Дону проводившие проверку, в течении недели, пытались скрыть принадлежность преступника к депутатскому корпусу и только после обращения в прокуратуру Ростовской области материал был направлен для проведения проверки в Следственный комитет Ленинского района города Ростова-на-Дону. Несмотря на побои, причиненные потерпевшему в результате нападения, сумму ущерба, причиненного автомобилю, по результатам независимой экспертизы, составляющей 66096,51 рублей, запись видео регистратора, находившегося в салоне автомобиля потерпевшего, свидетельские показания очевидцев, Правоохранительные органы, в течении 45 суток проводившие проверку по данному факту, не выявили состава преступления в действиях депутата городской думы города Ростова-на-Дону Амураль Игоря Борисовича. Редакция интернет-издания «Ростовские Вести» направила редакционный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области с просьбой прокомментировать данный инцидент. Как только ответ будет получен мы его опубликуем.