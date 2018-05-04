Орловскую чиновницу оштрафовали за вымышленного водителя

Вступил в законную силу приговор главе Алпеевского сельского поселения Сосковского района Орловской области. Женщину уличили в подлоге, которым она нанесла бюджету ущерб на четверть миллиона.

Глава поселения назначила на должность водителя мужчину, который на самом деле в это время трудился в Москве в ЧОП «Орден мужества». Чиновница использовала служебное положение в корыстных целях. Она получала все причитающиеся водителю выплаты, а он — увеличение трудового стажа. Глава поселения давала указание вносить в табель учета рабочего времени «мертвую душу», а потом подписывала эти документы. Схема работала с апреля 2014 года по сентябрь 2017 года. За это время водителю выплатили из бюджета в качестве вознаграждения за труд порядка 252 тысяч рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, наличие у подсудимой малолетних детей, раскаяние, признание вины. По месту работы и жительства женщина характеризуется положительно, указано в приговоре. В итоге ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Женщина остается главой сельского поселения.

Напомним, в декабре 2017 года в Болхове директора детского центра осудили за дочку-маляра. Женщина оформила на работу студентку, которая фактически не могла выполнять возложенные на нее обязанности. Однако девушка получала зарплату и премию.

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