Ещё
Орловскую чиновницу оштрафовали за вымышленного водителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орловскую чиновницу оштрафовали за вымышленного водителя 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Вступил в законную силу приговор главе Алпеевского сельского поселения Сосковского района Орловской области. Женщину уличили в подлоге, которым она нанесла бюджету ущерб на четверть миллиона.
Глава поселения назначила на должность водителя мужчину, который на самом деле в это время трудился в Москве в ЧОП «Орден мужества». Чиновница использовала служебное положение в корыстных целях. Она получала все причитающиеся водителю выплаты, а он — увеличение трудового стажа. Глава поселения давала указание вносить в табель учета рабочего времени «мертвую душу», а потом подписывала эти документы. Схема работала с апреля 2014 года по сентябрь 2017 года. За это время водителю выплатили из бюджета в качестве вознаграждения за труд порядка 252 тысяч рублей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, наличие у подсудимой малолетних детей, раскаяние, признание вины. По месту работы и жительства женщина характеризуется положительно, указано в приговоре. В итоге ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Женщина остается главой сельского поселения.
Напомним, в декабре 2017 года в Болхове директора детского центра осудили за дочку-маляра. Женщина оформила на работу студентку, которая фактически не могла выполнять возложенные на нее обязанности. Однако девушка получала зарплату и премию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Болхове директора детского центра осудили за дочку-маляра
Сообщение Орловскую чиновницу оштрафовали за вымышленного водителя появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
ГИБДД привлекла чиновников к ответственности за переход у школы Под Орлом «Шкода» вытолкнула «Жука» в кювет Под Дмитровском погиб неосторожный велосипедист
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят3
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение