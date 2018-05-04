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Столичные пробки оцениваются в три балла
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Столичные пробки оцениваются в три балла 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Так, есть заторы на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Киевском, Минском и Волоколамском шоссе. На МКАД есть затруднения в районе Химкинского лесопарка (внешняя сторона), в Лосиноостровском районе (внешняя сторона), в районе Восточное Измайлово (внутренняя сторона), в районе Бирюлево Западное (внутренняя сторона), в Можайском районе (в обе стороны).
В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском и Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Каширском шоссе.
На Третьем транспортном кольце есть затруднения в Беговом районе, на Русаковской эстакаде, Автозаводском мосту.
Садовое кольцо загружено на ул. Садовая-Триумфальная, ул. Садовая-Спасская, ул. Земляной Вал. В центре основные затруднения наблюдаются на Большом и Малом Каменных мостах, ул. Балчуг, Москворецкой набережной, ул. Большая Лубянка, Лубянской площади.
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