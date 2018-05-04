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«Яндекс» добавил голосового помощника «Алису» в «Навигатор»
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«Яндекс» добавил голосового помощника «Алису» в «Навигатор» 

RB.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Представители «Яндекса» подчеркнули, что первыми внедрили голосового помощника в навигатор. «Алиса» может подсказать водителям дорогу, построить маршрут, найти ближайшую заправку, отвечать на вопросу в пути и другое.
Ранее «Яндекс. Навигатор» решал только ограниченное количество заложенных в сервис задач, но теперь с «Алисой» можно поговорить, как с обычным человеком, через «Навигатор». Например, помощница может переспросить адрес, если не поймет его или не расслышит, а в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям.
Помимо этого в «Яндекс. Навигаторе» появились новые функции. Так, в сервисе через помощника можно узнать, как долго будет затор на дороге — система анализирует движение и составляет прогноз, а «Алиса» его озвучивает. Также сервис теперь отвечает на часто возникающие вопросы у водителей, например, о размере штрафов или номере региона.
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