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Водитель легковушки очнулся в кювете на автодороге Сургут — Салехард
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Водитель легковушки очнулся в кювете на автодороге Сургут — Салехард 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в госавтоинспекции ЯНАО, дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 3 мая на участке дороги поселок Пурпе — поселок Пуровск. По предварительным данным, водитель автомобиля был утомлен и не справился с управлением из-за чего «съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомашины». К счастью тяжелых травм ему удалось избежать.
За прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.
Всего с начала года в округе произошло 2489 ДТП, в которых погибли 15 человек и 200 получили травмы, в их числе 25 детей.
ИА Север-Пресс: последние новости
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