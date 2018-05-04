Водитель легковушки очнулся в кювете на автодороге Сургут — Салехард

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в госавтоинспекции ЯНАО, дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 3 мая на участке дороги поселок Пурпе — поселок Пуровск. По предварительным данным, водитель автомобиля был утомлен и не справился с управлением из-за чего «съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомашины». К счастью тяжелых травм ему удалось избежать.

За прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Всего с начала года в округе произошло 2489 ДТП, в которых погибли 15 человек и 200 получили травмы, в их числе 25 детей.