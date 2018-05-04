Нефтеюганские полицейские устроили погоню за бешеной «Газелью» (ВИДЕО)

В ночь на 4 мая в Нефтеюганске полицейские устроили погоню за подозрительной «Газелью». Видео задержания водителя опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте», передает "Уралинформбюро"

"Минут 30 назад гаишники (4-5 экипажей) серую «Газель» гоняли по городу. В натуре как в кино! Здорово так гоняли! В итоге-таки поймали!", «Говорят 15 машин протаранил», — делятся наблюдениями подписчики паблика «Это Юганск, детка!» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Сообщение о погоне подтвердила старший специалист группы по связям со СМИ городского ОМВД Юлия Огрызкова. Она сообщила, что водитель был пьян. Он задержан.

Видео: vk.com/eto_yugansk_detka