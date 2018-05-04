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В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионера
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В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионера 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Минувшим днем, 3 мая, в 16:10 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле произошло ДТП.
Водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21101 совершил наезд на 60-летнего мужчину, в то время как тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны ул. Окунева в сторону ул. Юности, 26А.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в ЦГБ №1.
В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД.
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