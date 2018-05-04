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В Кыштыме иномарка сбила подростка на пешеходном переходе
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В Кыштыме иномарка сбила подростка на пешеходном переходе 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 3 мая, в 12:45 часов в городе Кыштым, по улице Ленина возле 24 дома, водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем Киа Соренто совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофор.
«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу города Кыштыма, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Челябинской области.
Из-за нарушения ПДД пешеходами по статистике ГИБДД за март в Челябинской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибло, 28 получили травмы различной степени тяжести.
Фото УГИБДД УМВД России по Челябинской области.
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