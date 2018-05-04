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9 мая власти перекроют центр Ярославля
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9 мая власти перекроют центр Ярославля 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
9 мая в центральной части Ярославля перекроют несколько улиц.
Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это связано с массовыми мероприятиями в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Движение автомобилей перекроют в среду, 9 мая, с 7 до 23 часов на следующих участках дорог:
Московский проспект, Первомайская, Волжская набережная, Которосльная набережная, Большая Октябрьская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Которосльная набережная.
Кроме того, 8 мая с 20 часов вводят временное ограничение стоянки и остановки транспорта.
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