9 мая власти перекроют центр Ярославля

9 мая в центральной части Ярославля перекроют несколько улиц.

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это связано с массовыми мероприятиями в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Движение автомобилей перекроют в среду, 9 мая, с 7 до 23 часов на следующих участках дорог:

Московский проспект, Первомайская, Волжская набережная, Которосльная набережная, Большая Октябрьская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Которосльная набережная.

Кроме того, 8 мая с 20 часов вводят временное ограничение стоянки и остановки транспорта.