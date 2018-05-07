Светомузыкальные фонтаны в Ярославле будут включаться по расписанию

В центре Ярославля включили фонтаны. Светомузыкальные композиции будут работать по расписанию.

В понедельник, 7 мая, в городе включили фонтаны на Стрелке, на площадях Юности, Ленина, Труда, на улице Андропова, а также в отремонтированном Демидовском сквере и в парке Тысячелетия.

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, светомузыкальные фонтаны будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям и праздничным дням — с 20.30 и до 00.00. По понедельникам и вторникам запланирована профилактика.

«Поющий фонтан на Стрелке будет работать также по выходным, с пятницы по воскресенье, с 10.00 до полуночи, а в среду и четверг с 10.00 до 22.00», — уточняют в правительстве.