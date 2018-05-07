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Светомузыкальные фонтаны в Ярославле будут включаться по расписанию
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Светомузыкальные фонтаны в Ярославле будут включаться по расписанию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В центре Ярославля включили фонтаны. Светомузыкальные композиции будут работать по расписанию.
В понедельник, 7 мая, в городе включили фонтаны на Стрелке, на площадях Юности, Ленина, Труда, на улице Андропова, а также в отремонтированном Демидовском сквере и в парке Тысячелетия.
Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, светомузыкальные фонтаны будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям и праздничным дням — с 20.30 и до 00.00. По понедельникам и вторникам запланирована профилактика.
«Поющий фонтан на Стрелке будет работать также по выходным, с пятницы по воскресенье, с 10.00 до полуночи, а в среду и четверг с 10.00 до 22.00», — уточняют в правительстве.
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