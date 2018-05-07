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В Ярославле власти проверяют дороги, находящиеся на гарантии
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В Ярославле власти проверяют дороги, находящиеся на гарантии 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Чиновники объезжают все дороги, находящиеся на гарантийных сроках, сообщают в пресс-службе мэрии Ярославля.
В пятницу, 4 мая, Владимир Слепцов проверил улицу Космонавтов в Заволжском районе. Во время дождя на дорожном полотне скапливается вода и образуются глубокие лужи. Это не соответствует требованиям ГОСТ. Мэр установил недельный срок для решения проблемы. Улицу Космонавтов отремонтировали только в 2017 году.
«Мы сделаем еще один дождеприёмный колодец, это устранит проблему, — говорит Сергей Петров, директор МУП Яргорэлектросеть — По краям дороги рабочие пройдутся фрезой, сделают канавки, по которым будет утекать влага».
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