В Ярославле власти проверяют дороги, находящиеся на гарантии

Чиновники объезжают все дороги, находящиеся на гарантийных сроках, сообщают в пресс-службе мэрии Ярославля.

В пятницу, 4 мая, Владимир Слепцов проверил улицу Космонавтов в Заволжском районе. Во время дождя на дорожном полотне скапливается вода и образуются глубокие лужи. Это не соответствует требованиям ГОСТ. Мэр установил недельный срок для решения проблемы. Улицу Космонавтов отремонтировали только в 2017 году.