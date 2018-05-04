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Один человек погиб при столкновении Lexus с машиной дорожной службы в Москве
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Один человек погиб при столкновении Lexus с машиной дорожной службы в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Внедорожник Lexus столкнулся с машиной дорожной службы в Москве, находившаяся за рулем иномарки 57-летняя женщина погибла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В районе дома 10 по Большой Тульской улице пенсионерка 1961 года рождения на автомобиле Lexus RX270 из-за несоблюдения дистанции столкнулась со следовавшей впереди в попутном направлении автомобилем «МАЗ», проводившим работы по нанесению дорожной разметки", — отметили в полиции.
В результате аварии погибла водитель Lexus, по факту ДТП проводится проверка.
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