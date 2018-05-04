Один человек погиб при столкновении Lexus с машиной дорожной службы в Москве

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Внедорожник Lexus столкнулся с машиной дорожной службы в Москве, находившаяся за рулем иномарки 57-летняя женщина погибла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "В районе дома 10 по Большой Тульской улице пенсионерка 1961 года рождения на автомобиле Lexus RX270 из-за несоблюдения дистанции столкнулась со следовавшей впереди в попутном направлении автомобилем «МАЗ», проводившим работы по нанесению дорожной разметки", — отметили в полиции. В результате аварии погибла водитель Lexus, по факту ДТП проводится проверка.