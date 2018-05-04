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Пенсионерка на Lexus погибла в ДТП на юге Москвы, протаранив машину дорожных рабочих
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Пенсионерка на Lexus погибла в ДТП на юге Москвы, протаранив машину дорожных рабочих 

Газета.Ru 34 минуты назад
В Москве на Большой Тульской улиц в пятницу произошла авария со смертельным исходом, участие в которой приняли кроссовер Lexus RX270 и спецмашина МАЗ, осуществлявшая работу по нанесению дорожной разметки, сообщает «Инфореактор».
За рулем иномарки находилась 57-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась, не приходя в сознание. По факту случившегося проводится проверка.
По версии инспекторов Госавтоинспекции, погибшая женщина нарушила ПДД и не сохранила во время движения необходимое расстояние между транспортными средствами. В полиции отметили, что Lexus врезался в «МАЗ», двигавшийся в попутном направлении.
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