Пенсионерка на Lexus погибла в ДТП на юге Москвы, протаранив машину дорожных рабочих

В Москве на Большой Тульской улиц в пятницу произошла авария со смертельным исходом, участие в которой приняли кроссовер Lexus RX270 и спецмашина МАЗ, осуществлявшая работу по нанесению дорожной разметки, сообщает «Инфореактор».

За рулем иномарки находилась 57-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась, не приходя в сознание. По факту случившегося проводится проверка.

По версии инспекторов Госавтоинспекции, погибшая женщина нарушила ПДД и не сохранила во время движения необходимое расстояние между транспортными средствами. В полиции отметили, что Lexus врезался в «МАЗ», двигавшийся в попутном направлении.