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Опубликовано видео ДТП с трамваем, протаранившим легковушки в Казани
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Опубликовано видео ДТП с трамваем, протаранившим легковушки в Казани 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувший четверг, 3 мая, на Сибирском Тракте в Казани.
На записи видно, как трамвай врезался в автомобили, остановившиеся на повороте. Один из водителей в последний момент успел тронуться с места, поэтому его авто задело по касательной, два других транспортных средства получили более серьезные повреждения.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали два человека — 28-летняя женщина и четырехлетняя девочка, находившиеся в протараненных легковых автомобилях.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД РФ, по предварительной версии, виновником столкновения является женщина, управлявшая трамваем, которая «не выбрала безопасную скорость» движения.
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