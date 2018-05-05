Опубликовано видео ДТП с трамваем, протаранившим легковушки в Казани

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувший четверг, 3 мая, на Сибирском Тракте в Казани.

На записи видно, как трамвай врезался в автомобили, остановившиеся на повороте. Один из водителей в последний момент успел тронуться с места, поэтому его авто задело по касательной, два других транспортных средства получили более серьезные повреждения.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали два человека — 28-летняя женщина и четырехлетняя девочка, находившиеся в протараненных легковых автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД РФ, по предварительной версии, виновником столкновения является женщина, управлявшая трамваем, которая «не выбрала безопасную скорость» движения.