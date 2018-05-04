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В Казани трамвай протаранил три автомобиля — видео
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В Казани трамвай протаранил три автомобиля — видео 

Казанский репортер 34 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Авария произошла накануне в районе дома №10/7 на Сибирском тракте. По предварительной версии, водитель трамвая выбрала небезопасную скорость движения и не успела затормозить, заметив на путях автомобилистов, пытавшихся развернуться.
В результате трамвай протаранил три «Киа Рио». Основной удар пришелся на 36-летнюю женщину за рулем первой машины в тройке. Ушиб головы получила 4-летняя девочка в ее автомобиле. Кроме того, пострадала 28-летняя пассажирка второго «Киа Рио» в этой цепочке.
Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства происшествия. Тем временем, в социальных сетях распространяют видео в места происшествия.
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