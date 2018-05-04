В Казани трамвай протаранил три автомобиля — видео

Авария произошла накануне в районе дома №10/7 на Сибирском тракте. По предварительной версии, водитель трамвая выбрала небезопасную скорость движения и не успела затормозить, заметив на путях автомобилистов, пытавшихся развернуться.

В результате трамвай протаранил три « Киа Рио». Основной удар пришелся на 36-летнюю женщину за рулем первой машины в тройке. Ушиб головы получила 4-летняя девочка в ее автомобиле. Кроме того, пострадала 28-летняя пассажирка второго «Киа Рио» в этой цепочке.