Ещё
В Казани трамвай протаранил три иномарки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани трамвай протаранил три иномарки 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Трамвай протаранил три одинаковые иномарки в Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Авария произошла 3 мая примерно в 15.45 напротив дома №10/7 по ул. Сибирский тракт. 35-летняя женщина-водитель трамвая, по предварительным данным, превысила скорость и столкнулась с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летней женщины, которая остановилась для того, чтобы повернуть налево. После этого трамвай столкнулся с другим Kia Rio под управлением 54-летнего водителя, которого от полученного удара отбросило на автомобиль Kia Rio, где находился 26-летний мужчина.
В результате ДТП 4-летняя девочка-пассажир из легковушки под управлением автоледи получила ушиб головы. 28-летняя женщина-пассажир из Kia Rio под управлением 54-летнего мужчины получила ушибы колена и плеча.
Отметим, что днем 3 мая напротив дома №39 по ул. Айдарова трамвай сошел с рельс, в результате чего в салоне электротранспорта упала 57-летняя пассажирка. Женщина получила закрытый перелом плечевой кости.
АиФ Казань: последние новости
В Казани полностью перекроют движение транспорта на улице Меховщиков В Казани погибшего в аварии сотрудника ДПС наградят посмертно В Татарстане на автозаправке произошла вооруженная потасовка
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota Camry XV70 вышла на тесты
Рост цен на бензин достиг максимума с начала года1
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение