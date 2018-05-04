В Казани трамвай протаранил три иномарки

Трамвай протаранил три одинаковые иномарки в Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Авария произошла 3 мая примерно в 15.45 напротив дома №10/7 по ул. Сибирский тракт. 35-летняя женщина-водитель трамвая, по предварительным данным, превысила скорость и столкнулась с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летней женщины, которая остановилась для того, чтобы повернуть налево. После этого трамвай столкнулся с другим Kia Rio под управлением 54-летнего водителя, которого от полученного удара отбросило на автомобиль Kia Rio, где находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП 4-летняя девочка-пассажир из легковушки под управлением автоледи получила ушиб головы. 28-летняя женщина-пассажир из Kia Rio под управлением 54-летнего мужчины получила ушибы колена и плеча.

Отметим, что днем 3 мая напротив дома №39 по ул. Айдарова трамвай сошел с рельс, в результате чего в салоне электротранспорта упала 57-летняя пассажирка. Женщина получила закрытый перелом плечевой кости.