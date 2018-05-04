Шесть человек погибли в результате падения грузовика в реку на юге Китая

Наньнин, 4 мая / Синьхуа / — Шесть человек погибли, судьба двоих пока остается неизвестной в результате падения грузовика в реку, произошедшего в четверг вечером в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщили местные власти.

Как стало известно в пятницу на брифинге правительства уезда Цанъу, инцидент произошел в поселке Шатоу этого уезда 3 мая примерно в 19:10, когда небольшой грузовик перевернулся на бок и упал в местную реку. Во время аварии в грузовике находились девять человек, один из них был выброшен из автомобиля, остальные восемь упали в воду.

По состоянию на 11:00 4 мая грузовик был поднят из воды, подтверждена гибель шести человек, включая двух женщин. Поиск остальных двух упавших в воду продолжается. -0-