Ещё
Шесть человек погибли в результате падения грузовика в реку на юге Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть человек погибли в результате падения грузовика в реку на юге Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Наньнин, 4 мая /Синьхуа/ — Шесть человек погибли, судьба двоих пока остается неизвестной в результате падения грузовика в реку, произошедшего в четверг вечером в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщили местные власти.
Как стало известно в пятницу на брифинге правительства уезда Цанъу, инцидент произошел в поселке Шатоу этого уезда 3 мая примерно в 19:10, когда небольшой грузовик перевернулся на бок и упал в местную реку. Во время аварии в грузовике находились девять человек, один из них был выброшен из автомобиля, остальные восемь упали в воду.
По состоянию на 11:00 4 мая грузовик был поднят из воды, подтверждена гибель шести человек, включая двух женщин. Поиск остальных двух упавших в воду продолжается. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от гибели под колесами автомобиля Срочно: На северо-западе Лондона произошла стрельба, погиб один человек Девять человек погибли в результате ДТП в Эфиопии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят3
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение