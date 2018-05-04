В Екатеринбурге прорванная труба отправила под землю несколько автомобилей

В ночь на пятницу в Екатеринбурге на улице Фрунзе произошла авария на трубопроводе. В результате инцидента под землю провалились сразу несколько припаркованных автомобилей, об этом сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал»

Авария произошла накануне ночью, на улице Фрунзе прорвало трубу диаметром 500 мм. В результате происшествия под землей оказались несколько автомобилей. «Мы находимся на перекрестке Фрунзе-Серова. Час назад прорвало трубу с горячей водой. Вместе с очевидцами, общими усилиями, мы вытащили автомобиль Daewoo Matiz . Аварийная служба приехала спустя 50 минут», — сообщил один из подписчиков в группе «Инцидент Екатеринбург» в «Вконтакте».

Как сообщают в пресс-службе ЕТК, сейчас на месте работают три ремонтных бригады. С последствиями аварии пытаются справиться 17 человек и шесть единиц спецтехники. В районе прорыва трубы без тепла и горячей воды остались 22 дома.