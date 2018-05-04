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Мотоциклистов-нарушителей ловят сотрудники ГИБДД в Нижегородской области
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Мотоциклистов-нарушителей ловят сотрудники ГИБДД в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В мае в Нижегородской области сотрудниками Госавтоинспекции проводится тематическая операция «Мотоциклист», направленная на выявление нарушений водителями мопедов и мотоциклов.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Причиной для активизации деятельности дорожной полиции стал рост количества автоаварий с участием водителей двухколесного транспорта. Если за весь апрель зарегистрировано 16 ДТП с участием мопедов и мотоциклов, то за четыре дня майских праздников произошло уже восемь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием мототранспорта.
Зачастую аварии происходили по вине самих водителей двухколесного транспорта, которые, как правило, не имели права управления либо были его лишены, а также не пользовались защитными шлемами.
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