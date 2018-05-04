Мотоциклистов-нарушителей ловят сотрудники ГИБДД в Нижегородской области

В мае в Нижегородской области сотрудниками Госавтоинспекции проводится тематическая операция «Мотоциклист», направленная на выявление нарушений водителями мопедов и мотоциклов.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Причиной для активизации деятельности дорожной полиции стал рост количества автоаварий с участием водителей двухколесного транспорта. Если за весь апрель зарегистрировано 16 ДТП с участием мопедов и мотоциклов, то за четыре дня майских праздников произошло уже восемь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием мототранспорта.

Зачастую аварии происходили по вине самих водителей двухколесного транспорта, которые, как правило, не имели права управления либо были его лишены, а также не пользовались защитными шлемами.