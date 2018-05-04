МВД РФ выступает за переработку законопроекта о переподготовке водителей автобусов и такси 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Законопроект Минтранса РФ, предусматривающий периодическое повышение квалификации для водителей общественного транспорта, такси и большегрузных машин, требует концептуальной переработки. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
"По мнению МВД России, законопроект требует концептуальной переработки в части установления в нем запрета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших соответствующее периодическое повышение квалификации, а также положений, закрепляющих обязанность его прохождения для водителей без каких-либо дополнительных экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции, подтверждающих профессиональную компетентность водителя", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Минэкономразвития предложило доработать законопроект Минтранса о реформе подготовки водителей и переквалификации их каждые десять лет. В настоящее время законопроект предусматривает разделение водителей на любителей и профессионалов, которые должны будут обучаться по углубленным программам и смогут в будущем работать водителями общественного транспорта, а также большегрузов. Кроме того, в правах водителей-профессионалов должен будет стоять соответствующий штамп, действующий в течение пяти лет.