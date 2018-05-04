Пенсионерка погибла, врезавшись в машину дорожных рабочих на юге Москвы

В результате ДТП на Третьем транспортном кольце в столице погибла пенсионерка, она на иномарке врезалась в МАЗ, который наносил дорожную разметку, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Второго мая в 23:55 по адресу: Москва, улица Большая Тульская, дом 10, строение 9, ТТК (внутренняя сторона), пенсионерка 1961 года рождения, управляя личной автомашиной Lexus RX270, из-за несоблюдения дистанции совершила столкновение со следовавшей впереди в попутном направлении автомашиной МАЗ, проводившей работы по нанесению дорожной разметки, под управлением водителя 1983 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.