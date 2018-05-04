Ещё
Пенсионерка погибла, врезавшись в машину дорожных рабочих на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионерка погибла, врезавшись в машину дорожных рабочих на юге Москвы 

РИАМО 1 час назад
В результате ДТП на Третьем транспортном кольце в столице погибла пенсионерка, она на иномарке врезалась в МАЗ, который наносил дорожную разметку, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Второго мая в 23:55 по адресу: Москва, улица Большая Тульская, дом 10, строение 9, ТТК (внутренняя сторона), пенсионерка 1961 года рождения, управляя личной автомашиной Lexus RX270, из-за несоблюдения дистанции совершила столкновение со следовавшей впереди в попутном направлении автомашиной МАЗ, проводившей работы по нанесению дорожной разметки, под управлением водителя 1983 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.
РИАМО: последние новости
Москвичам напомнили о правилах перехода проезжей части Три человека пострадали при наезде автомобиля на столб на юге Москвы Мужчина погиб от ножевого ранения на юго‑востоке Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят3
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение