Фура столкнулась с легковушкой в Приморье 

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в приморском городе Фокино. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по Приморскому краю.
Авария произошла на трассе Артем — Находка — порт Восточный. 46-летний мужчина не смог справиться с управлением машины Toyota Ipsum и вылетел на встречную полосу. В результате машина врезалась в фуру.
Водитель легковушки получил серьезные травмы. Сотрудники ГИБДД и скорой помощи прибыли на место аварии. Проводится следствие по факту ДТП.
Автомобиль выехал на железнодорожный переезд в Курске во время запрещающего сигнала. Машину
18-летнего
водителя протаранил тепловоз. В аварии пострадали четыре человека.