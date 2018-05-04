Фура столкнулась с легковушкой в Приморье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в приморском городе Фокино. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по Приморскому краю.

Авария произошла на трассе Артем — Находка — порт Восточный . 46-летний мужчина не смог справиться с управлением машины Toyota Ipsum и вылетел на встречную полосу. В результате машина врезалась в фуру.

Водитель легковушки получил серьезные травмы. Сотрудники ГИБДД и скорой помощи прибыли на место аварии. Проводится следствие по факту ДТП.

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