Ещё
Volkswagen рассказал о своей теплокамере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen рассказал о своей теплокамере 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Теплокамера будет входить в набор опций VW Touareg образца 2019 года
Проще говоря, устройство можно сравнить с прибором ночного видения. Оно позволяет определить контуры людей, животных, других предметов по инфракрасному излучению.
Данная технология имеет преимущества перед стандартными фарами дальнего света. Благодаря теплокамере водитель может обнаружить вероятное препятствие на расстоянии до 130 метров, что очень пригодится на извилистой дороге.
Кроме того, теплокамера, установленная на VW Touareg, может дать водителю свой прогноз в отношении поведения пешехода на дороге. Для этого предусматривается установление определенного визуального коридора.
Если скорость машины превышает 50 километров в час, система оповещает водителя специальным сигналом о потенциальной угрозе. Кроме того, в особый режим переходит и функция тормозов.
Специалисты Volkswagen признают, что система ночного видения не является абсолютно надежной. В то же время она повышает безопасность как водителей, так и пешеходов.
Car.ru: последние новости
Стали известны параметры люксового Porsche Cayenne E-Hybrid “Транснефть” закупит грузовики “Урал Next” ТОП-10 популярных автомобилей Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят3
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение