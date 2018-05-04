Volkswagen рассказал о своей теплокамере

Теплокамера будет входить в набор опций VW Touareg образца 2019 года

Проще говоря, устройство можно сравнить с прибором ночного видения. Оно позволяет определить контуры людей, животных, других предметов по инфракрасному излучению.

Данная технология имеет преимущества перед стандартными фарами дальнего света. Благодаря теплокамере водитель может обнаружить вероятное препятствие на расстоянии до 130 метров, что очень пригодится на извилистой дороге.

Кроме того, теплокамера, установленная на VW Touareg, может дать водителю свой прогноз в отношении поведения пешехода на дороге. Для этого предусматривается установление определенного визуального коридора.

Если скорость машины превышает 50 километров в час, система оповещает водителя специальным сигналом о потенциальной угрозе. Кроме того, в особый режим переходит и функция тормозов.

Специалисты Volkswagen признают, что система ночного видения не является абсолютно надежной. В то же время она повышает безопасность как водителей, так и пешеходов.