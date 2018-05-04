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Около 60 тыс. иностранных водительских прав заменены на российские в 2017 году
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Около 60 тыс. иностранных водительских прав заменены на российские в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Около 60 тыс. иностранных водительских удостоверений заменены на российские в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос ТАСС.
"В 2017 году произведен обмен 58,7 тыс. иностранных водительских удостоверений", — сказал собеседник агентства.
В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение в качестве водителей при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в РФ. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических — на автодроме и в условиях городского движения.
В 2017 году Госдума приняла законопроект, продлевающий срок обмена национальных прав на российские на год — до 1 июня 2018 года.
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