На Сибирском тракте трамвай протаранил три машины 

Одну из машин трамвай протащил около 20 метров. Фото: vk.com Вчера в Казани произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай протаранил три машины. Одну из них он протащил около 20 метров.
Авария случилась на Сибирском тракте, сообщили в ГИБДД города. Все пострадавшие автомобили одной марки — Kia Rio.
4-летняя пассажирка одной из машин получила ушиб головы, 28-летняя пассажирка другого авто — ушиб колена и плеча.
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