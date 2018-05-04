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На Сибирском тракте трамвай протаранил три машины
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На Сибирском тракте трамвай протаранил три машины 

Казанский Портал 44 минуты назад
Одну из машин трамвай протащил около 20 метров. Фото: vk.com  Вчера в Казани произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай протаранил три машины. Одну из них он протащил около 20 метров.
Авария случилась на Сибирском тракте, сообщили в ГИБДД города. Все пострадавшие автомобили одной марки — Kia Rio.
4-летняя пассажирка одной из машин получила ушиб головы, 28-летняя пассажирка другого авто — ушиб колена и плеча.
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